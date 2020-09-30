Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait 8 roketatarı imha etti - Son Dakika

Azerbaycan, cephe hattında bu akşam devam eden çatışmalarda Ermenistan ordusuna ait 8 roketatarı imha etti.

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan birlikleri tarafından bu akşam Ermeni ordusuna ait 8 "Grad" roketatarın imha edildiği duyuruldu. Bakanlık saldırılarla ilgili görüntüleri paylaştı.

(İHA)