Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait 8 roketatarı imha etti - Son Dakika

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait 8 roketatarı imha etti
Azerbaycan, cephe hattında bu akşam devam eden çatışmalarda Ermenistan ordusuna ait 8 roketatarı imha etti.
Azerbaycan, cephe hattında bu akşam devam eden çatışmalarda Ermenistan ordusuna ait 8 roketatarı imha etti.
Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan birlikleri tarafından bu akşam Ermeni ordusuna ait 8 "Grad" roketatarın imha edildiği duyuruldu. Bakanlık saldırılarla ilgili görüntüleri paylaştı.
(İHA)
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