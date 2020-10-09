- Azerbaycan Ermenistan ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracı imha etti - Son Dakika

- Azerbaycan Ermenistan ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracı imha etti

BAKÜ - Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracın imha edildiğini duyurdu.

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde sürerken, Ermenistan ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan birlikleri tarafından Ermenistan'a ait çok sayıda zırhlı askeri aracın imha edildiği açıklandı. Bakanlık, imha edilen araçlara ait görüntüleri de paylaştı.