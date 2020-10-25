- Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait hedefleri imha etti - Son Dakika

- Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait hedefleri imha etti

25.10.2020 21:18

- Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait hedefleri imha etti Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri hedefi imha etti.

- Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait hedefleri imha etti

BAKÜ - Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri hedefi imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, öğlen saatlerinden sonra cephenin farklı yönlerindeki çatışmalarda Ermenistan'a ait 6 D-30 ve 1 D-1 obüs, 2 PDM-2 zırhlı araç, 1 askeri araç ve büyük miktarda mühimmatın imha edildiği duyuruldu. Bakanlık, imha edilen hedeflere ait görüntüleri paylaştı.

- Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait hedefleri imha etti
- Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait hedefleri imha etti
- Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait hedefleri imha etti
- Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait hedefleri imha etti

Ermenistan, Azerbaycan, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait hedefleri imha etti - Son Dakika

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