- Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait iki mühimmat deposunu imha etti - Son Dakika

- Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait iki mühimmat deposunu imha etti
03.11.2020 14:10
- Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait iki mühimmat deposunu imha etti Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar kapsamında Ermenistan ordusuna ait iki mühimmat deposu imha edildi.
- Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait iki mühimmat deposunu imha etti
BAKÜ - Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar kapsamında Ermenistan ordusuna ait iki mühimmat deposu imha edildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucunda Hankendi'de bulunan Ermenistan ordusuna ait iki mühimmat deposunun imha edildiğini açıkladı. Bakanlık operasyonlar sonucunda depoda meydana gelen patlamanın görüntüsünü yayınladı.
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