Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunu imha etti - Son Dakika

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunu imha etti

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait bir mühimmat deposunu imha etti.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait bir mühimmat deposunu imha etti.

Azerbaycan'ın Ermeni noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait bir mühimmat deposunu imha ettiği görüntüler paylaşıldı.

Öte yandan Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırılar sonucunda şu ana kadar aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 19 sivil de yaralandı. - BAKÜ

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunu imha etti
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunu imha etti
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunu imha etti
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunu imha etti

Ermenistan, Azerbaycan, Mühimmat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 20:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunu imha etti - Son Dakika

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