Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunu imha etti - Son Dakika

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunu imha etti
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait bir mühimmat deposunu imha etti.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait bir mühimmat deposunu imha etti.
Azerbaycan'ın Ermeni noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait bir mühimmat deposunu imha ettiği görüntüler paylaşıldı.
Öte yandan Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırılar sonucunda şu ana kadar aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 19 sivil de yaralandı. - BAKÜ
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