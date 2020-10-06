Azerbaycan, Ermenistan ordusundan ele geçirilen askeri teçhizatları yayınladı - Son Dakika

Azerbaycan'ın, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı askeri harekatta birçok yer kurtarılırken Ermeni ordusu tarihi bir hezimet yaşıyor. Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve askeri araç ele geçirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait ele geçirilen askeri teçhizatların görüntülerini yayınladı.