- Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bıraktığı mühimmat ve araçların görüntülerini paylaştı - Son Dakika

- Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bıraktığı mühimmat ve araçların görüntülerini paylaştı

25.10.2020 18:49

- Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bıraktığı mühimmat ve araçların görüntülerini paylaştı Azerbaycan, Ermenistan ordusunun geri çekildiği bölgelerde bıraktığı askeri araçlara ve mühimmatlara ait görüntüleri paylaştı.

- Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bıraktığı mühimmat ve araçların görüntülerini paylaştı

BAKÜ - Azerbaycan, Ermenistan ordusunun geri çekildiği bölgelerde bıraktığı askeri araçlara ve mühimmatlara ait görüntüleri paylaştı.

Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'a karşı başlattığı operasyonlar başarılı şekilde sürerken, Ermenistan birlikleri hızla geri çekilmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlarda Ermenistan ordusunun geri çekildiği bölgelerde çok sayıda askeri araç ve mühimmat bıraktığı ifade edilirken, 50 Ermeni askerinin etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Bakanlık, Ermenistan tarafından geride bırakılan askeri araç ve mühimmatlara ait görüntüleri paylaştı.

- Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bıraktığı mühimmat ve araçların görüntülerini paylaştı
- Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bıraktığı mühimmat ve araçların görüntülerini paylaştı
- Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bıraktığı mühimmat ve araçların görüntülerini paylaştı
- Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bıraktığı mühimmat ve araçların görüntülerini paylaştı

Ermenistan, Azerbaycan, Mühimmat, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bıraktığı mühimmat ve araçların görüntülerini paylaştı - Son Dakika

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