Azerbaycan, Ermenistan ordusunun çatışma girişimini engelledi - Son Dakika

Azerbaycan, Ermenistan ordusunun çatışma girişimini engelledi
Azerbaycan, Ermenistan ordusunun çatışmaya yönelik girişimini engellediğini duyurdu.
Azerbaycan, Ermenistan ordusunun çatışmaya yönelik girişimini engellediğini duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ermenistan ordusunun çatışma girişimine yönelik faaliyetleri engellediğini duyururken, Ermeni kuvvetlere karşılık verildiğini açıkladı. Tüm cephede yoğun çatışmaların devam ettiği bildirildi.
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