Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında 1 Azerbaycan askeri şehit oldu - Son Dakika

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Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında 1 Azerbaycan askeri şehit oldu
6 saat önce
Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında, Ermenistan ordusuna ait birliklerden açılan ateş sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:00 Kaynak: İHA
Ermenistan- Azerbaycan sınır hattında, Ermenistan ordusuna ait birliklerden açılan ateş sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Gazah bölgesinde ateşkesi kabaca ihlal ederek provokasyonlara devam ettiği belirtilirken, Ermeni askerlerinin açtığı ateş sonucu Orhan Paşazade isimli bir Azerbaycan askerinin şehit olduğu kaydedildi. Yetkililer tarafından olayla ilgili gerekli önlemlerin alındığını belirtildi.
(İHA)
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