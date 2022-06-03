Azerbaycan askerleri arasında can kaybının bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Ermeni tarafı, kendi kamuoyunun dikkatini iç süreçlerden uzaklaştırmak için büyük çaplı silahlar kullanarak sınırdaki durumu gerginleştirmeye çalışıyor. Provokasyonların tüm sorumluluğu Ermenistan yönetimindedir." ifadeleri yer aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 Haziran akşam saatlerinden 3 Haziran gece saatlerine kadar Kelbecer ilinin Zeylik ve Yellice köyleri istikametindeki Azerbaycan mevzilerinin Ermeni birliklerce ateş altına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Azerbaycan: Ermenistan sınırda durumu gerginleştirmeye çalışıyor - Son Dakika

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