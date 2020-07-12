Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma çıktı - Son Dakika

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma çıktı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında her iki tarafta can kayıplarına neden olan çatışma çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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