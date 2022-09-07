Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika
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Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

07.09.2022 09:13
Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı belirtildi.

Azerbaycan- Ermenistan sınırında, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün 19.50'den bugün 01.20'ye kadar Ermeni birlikleri tarafından Basargeçer ilinin Yukarı Şorca ve Karakilise ilinin Norayan yerleşim birimindeki mevzilerinden, Kelbecer ilinin Zeylik ve Laçın ilinin Ahmedli yerleşim biriminde bulunan Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı. - BAKÜ

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Kaynak: İHA

Ermenistan, Azerbaycan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika

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