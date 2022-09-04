Ermenistan, Kelbecer ve Laçın'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika
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Ermenistan, Kelbecer ve Laçın'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

04.09.2022 11:41
Ermenistan, Kelbecer ve Laçın'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında, Ermenistan askerlerinin Kelbecer ve Laçın illerinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan- Ermenistan sınırında, Ermenistan askerlerinin Kelbecer ve Laçın illerinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün öğle saatlerinden bugün sabah saatlerine kadar Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ve Laçın illerinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerini çeşitli kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerleri arasından hayatını kaybeden ve ya yaralananın olmadığı belirtilirken, karşı tarafı susturmak için Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı. - BAKÜ

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Kaynak: İHA

Ermenistan, Azerbaycan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ermenistan, Kelbecer ve Laçın'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika

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