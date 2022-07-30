Ermenistan askerleri, Kelbecer ve Laçın'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika
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Ermenistan askerleri, Kelbecer ve Laçın'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

30.07.2022 20:14
Ermenistan askerleri, Kelbecer ve Laçın'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermenistan askerlerinin Kelbecer ve Laçın illerinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan- Ermenistan sınırında Ermenistan askerlerinin Kelbecer ve Laçın illerinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün öğlen saatlerinde Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ve Laçın illerinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerini çeşitli kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı. - BAKÜ

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Kaynak: İHA

Ermenistan, Azerbaycan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ermenistan askerleri, Kelbecer ve Laçın'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ermenistan askerleri, Kelbecer ve Laçın'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika
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