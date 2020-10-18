Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yüksek - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı gece yarısı itibariyle Ermenistan ile yeniden ateşkes kararı alındığını açıklamıştı. Ermeni güçleri daha

24 saat geçmeden ikinci ateşkesi de ihlal etti. Ağdere, Fuzuli, Hadrut ve Cebrail yönlerine top ve havanlarla saldırı girişiminde bulundu. Ancak Ermenistan saldırılarının bedelini ağır ödedi. Azerbaycan ordusu, düşmana ait askeri araçları

yerle bir etti.

Yine Ermenistan'a ait bir Su-25 tipi savaş uçağını düşürüldü. Fuzuli'nin işgalden kurtarılmasının ardından ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait askeri birliği ele geçirdi.

Operasyonlar sonucu köşeye sıkışan Ermeni askerleri askeri teçhizat ve silahlarını bırakarak kaçmak zorunda kaldı.. Fuzuli'deki son durum kayıt altına alındı.

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar 50'den fazla masum sivil hayatını kaybetti ve onlarca insan yaralandı. Saldırılarında bin 704 ev, 90 apartman ve 327 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

-İHA-