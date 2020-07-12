Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışma - Son Dakika

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışma

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, uluslararası toplumu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan politikasını ve iki ülke sınırındaki provokatif eylemlerini şiddetle kınamaya çağırdı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, uluslararası toplumu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan politikasını ve iki ülke sınırındaki provokatif eylemlerini şiddetle kınamaya çağırdı.

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Hacıyev, Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak gerçekleştirmek istediği ve 2 Azerbaycan askerinin şehit olduğu saldırıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Sınırda gerçekleştirilen provokasyonun Erivan yönetiminin iki ülke arasındaki sorunu müzakere yoluyla çözme konusundaki ilgisizliğinin bir başka kanıtı olduğunu belirten Hacıyev, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünya Kovid-19'la savaşırken, Ermenistan böyle bir saldırı ve provokasyon gerçekleştirdi. Ermenistan'ın, sürekli ateşkesi ihlal etmesi ve bugünkü saldırı, Erivan yönetiminin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kovid-19 nedeniyle küresel ateşkes çağrısına verdiği desteğin ikiyüzlülükten başka bir şey olmadığını bir kez daha kanıtlıyor. Uluslararası toplumu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan politikasını ve iki ülke sınırındaki provokatif eylemlerini şiddetle kınamaya çağırıyorum."

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise durumu daha da gerginleştiren bu gibi kışkırtıcı eylemlerin tüm sorumluluğununun Erivan yönetiminde olduğu ifade edildi.

Ermenistan ordusu sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 2 asker şehit olmuş, 5 asker yaralanmıştı.

Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 20:53 Kaynak: AA

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