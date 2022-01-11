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Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerginlik sürüyor - Son Dakika

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerginlik sürüyor

11.01.2022 20:03
Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerginlik sürüyor

Azerbaycan-Ermenistan sınırının Kelbecer ili yönünde Ermenistan askerlerinin 1 Azerbaycan askerini şehit etmesiyle başlayan gerginlik devam ediyor.

Azerbaycan- Ermenistan sınırının Kelbecer ili yönünde Ermenistan askerlerinin 1 Azerbaycan askerini şehit etmesiyle başlayan gerginlik devam ediyor.

Azerbaycan Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan sınırının Kelbecer ili yönünde öğle saatlerinden itibaren başlayan gerginliğin devam ettiği bildirildi. Azerbaycan ordusuna ait birimlerin herhangi bir uçak veya top kullanmadan bu yönde karşı tarafı susturmak için yeterli müdahale tedbirlerini aldığı ve operasyonel koşulların Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu kaydedildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Kelbecer'de öğle saatlerinde açtığı ateş sonucu 1 askerin şehit düştüğünü duyurmuştu. - BAKÜ

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Ermenistan, Azerbaycan, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerginlik sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerginlik sürüyor - Son Dakika
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