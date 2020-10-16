Azerbaycan Ermenistan sınırındaki sıcak çatışmalar 20. gününde - Son Dakika

Sınır hattında çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan birliklerinin saldırı girişimlerini önlerken düşman güçleri ciddi kayıplar veriyor. Son olarak Ermenistan'a ait birçok askeri araç ve mühimmat imha edildi. Ermeni askerleri bazı cepheleri terk etmez zorunda kaldı.

Azerbaycan kararlı ve başarılı bir şekilde ilerleyişini sürdürürken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli, Cebrail ve Hocavend kentlerinde 6 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Aliyev Twitter hesabından, söz konusu köylerin isimlerini "Karabağ Azerbaycan'dır!" notuyla paylaştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu vurgulandı. Ermenistan ise tüm dünyanın gözü önünde sivil yerlelşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Terter'deki bir mezarlığa düzenlediği saldırıda kabir ziyareti yapan 3 kişi hayatını kaybetti, 3 işi de yaralandı.

-İHA-