Azerbaycan-Ermenistan temas hattında çatışma: 1 Ermenistan askeri öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Azerbaycan-Ermenistan temas hattında çatışma: 1 Ermenistan askeri öldü - Son Dakika

Azerbaycan-Ermenistan temas hattında çatışma: 1 Ermenistan askeri öldü

6 saat önce

Azerbaycan-Ermenistan temas hattında Ermenistan askerlerinin sızma girişimi üzerine çıkan çatışmada bir Ermenistan askeri öldürüldü.

Azerbaycan-Ermenistan temas hattında çatışma: 1 Ermenistan askeri öldü, System.String[]

Azerbaycan- Ermenistan temas hattında Ermenistan askerlerinin sızma girişimi üzerine çıkan çatışmada bir Ermenistan askeri öldürüldü.


Azerbaycan Savunma Bakanlığında yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan-Ermenistan temas hattının Goranboy bölgesinde Ermeni askerlerinin sızma girişiminde bulunduğu ve çıkan çatışmada 1 Ermenistan askerinin öldürüldüğü belirtildi.


Bakanlık yetkilileri sızma girişiminde bulunan diğer ermeni askerlerin ise geri çekilmek zorunda bırakıldığını vurguladı. - BAKÜ

Azerbaycan, Ermenistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:36 Kaynak: İHA

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