Azerbaycan-Ermenistan temas hattında çatışma: 1 Ermenistan askeri öldü - Son Dakika

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Azerbaycan-Ermenistan temas hattında çatışma: 1 Ermenistan askeri öldü
6 saat önce
Azerbaycan-Ermenistan temas hattında Ermenistan askerlerinin sızma girişimi üzerine çıkan çatışmada bir Ermenistan askeri öldürüldü.
Azerbaycan- Ermenistan temas hattında Ermenistan askerlerinin sızma girişimi üzerine çıkan çatışmada bir Ermenistan askeri öldürüldü.
Azerbaycan Savunma Bakanlığında yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan-Ermenistan temas hattının Goranboy bölgesinde Ermeni askerlerinin sızma girişiminde bulunduğu ve çıkan çatışmada 1 Ermenistan askerinin öldürüldüğü belirtildi.
Bakanlık yetkilileri sızma girişiminde bulunan diğer ermeni askerlerin ise geri çekilmek zorunda bırakıldığını vurguladı. - BAKÜ
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:36 Kaynak: İHA
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