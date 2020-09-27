- Azerbaycan-Ermenistan temas hattında şiddetli çatışmalar devam ediyor- Azerbaycan'ın karşı... - Son Dakika

- Azerbaycan- Ermenistan temas hattında şiddetli çatışmalar devam ediyor

Azerbaycan'ın karşı saldırısı başarıyla sürüyor

BAKÜ - Azerbaycan askeri kuvvetlerince çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermenilerin saldırı noktalarına yönelik düzenlenen karşı saldırı başarıyla devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin savaş faaliyetini önlemek, sivil halkın güvenliğini sağlamak için Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tüm cephe boyunca başlanan karşı saldırının başarıyla devam ettiği vurgulandı. Açıklamaya göre, karşı saldırıya askeri personel, tank birimleri, füze ve topçu birlikleri, insansız hava araçlarının desteğiyle, cephede ve savunma derinliklerinde Ermeni silahlı kuvvetlerinin çok sayıda personelinin, askeri tesislerinin ve askeri teçhizatının yok edildiği, şiddetli çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, Azerbaycan Başsavcılığı Ermenistan'ın saldırısı sonrası ilk belirlemelere göre 6 sivilin yaralandığı bilgisini paylaştı.