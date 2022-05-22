Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasındaki üçlü toplantı Brüksel'de başladı - Son Dakika
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Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasındaki üçlü toplantı Brüksel'de başladı

22.05.2022 22:16

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in Belçika'nın başkenti Brüksel'deki üçlü toplantısı başladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in Belçika'nın başkenti Brüksel'deki üçlü toplantısı başladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki üçlü toplantı Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. Görüşmenin gündeminde, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanması, sınırların belirlenmesi, iletişimin ve ulaşımın açılması konusunda ilgili komisyonlarda müzakerelerin açılması konuları yer alıyor.

Görüşmede ayrıca, mayın sorunu da dahil olmak üzere insani meseleler, 1'inci Karabağ Savaşı'nda kaybolan Azerbaycan vatandaşları, Ermenistan'daki Azerbaycan halkının toplu mezarları, tarihi ve kültürel anıtları konularının da ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in davetiyle 14 Aralık 2021 ve 6 Nisan 2022 tarihlerinde Brüksel'de bir araya gelmişti. - BRÜKSEL

Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasındaki üçlü toplantı Brüksel'de başladı
Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasındaki üçlü toplantı Brüksel'de başladı
Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasındaki üçlü toplantı Brüksel'de başladı

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Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasındaki üçlü toplantı Brüksel'de başladı Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasındaki üçlü toplantı Brüksel'de başladı Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın Dış İlişkiler Komisyonlarından Şuşa'da üçlü toplantı Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın Dış İlişkiler Komisyonlarından Şuşa'da üçlü toplantı
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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