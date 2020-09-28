Azerbaycan, etkisiz hale getirilen Ermeni askerlerinin listesini yayınladı - Son Dakika

Azerbaycan, etkisiz hale getirilen Ermeni askerlerinin listesini yayınladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattından yeni görüntü ve etkisiz hale getirilen Ermenistan askerlerinin isim isim listesini paylaştı.

Azerbaycan, etkisiz hale getirilen Ermeni askerlerinin listesini yayınladı, System.String[]

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattından yeni görüntü ve etkisiz hale getirilen Ermenistan askerlerinin isim isim listesini paylaştı.

Ermenistan ordusunun dün sabah saatlerinde başlattığı saldırılara sert yanıt  veren Azerbaycan ordusu, önemli ilerleme kaydetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattından yeni görüntü ve etkisiz hale getirilen Ermenistan askerlerinin listesini paylaştı.

İşte etkisiz hale getirilen Ermeni askerlerinin listesi:

Lernik Aregovich Vardanyan, 1978 doğumlu

Mmnasyan Georgi Levaevich, 1979 doğumlu

Khachatryan Hovik Levaevich, 1990 doğumlu

Mnatsakanyan Ashot Kolyaevich, 1979 doğumlu

Harutyunyan Aksen Andranikovich, 1997 doğumlu

Arzumanyan Hasmik Smbatovna, 1985 doğumlu

Mardiyan Arsen Garikovich, 1999 doğumlu

Galstyan Ruben Mnatsakanovich, 2000 doğumlu

Trosyan David Mkhitarovich, 2001 doğumlu

Filiposyan Taron Hrayrovich, 2000 doğumlu

Grigoryan Mais Makarovich, 2001 doğumlu

Khlqatyan Garnik Edgarovich, 2001 doğumlu

Sahakan Eric Smbatovich, 2001 doğumlu

Margaryan Karen Vahramovich, 2000 doğumlu

Ohanyan David Eduardovich, 2000 doğumlu

Barseghyan Vrej Arsenovich, 2001 doğumlu

Nersisyan Sasun Grenikovich, 2002 doğumlu

Khachatryan Khoren Yuraovich, 1983 doğumlu,

Grigoryan Armen Nikolayevich, 1984 doğumlu

Agasaryan Yuri Haykovich, 2001 doğumlu,

2002 doğumlu Acemyan Garik Aramovich,

Galoyan Gevork Marzpetovich, 2001 doğumlu,

Abrahamyan Gurgen Vardanovich, 2001 doğumlu

Yaravyan Gor Hrantovich, 2000 doğumlu

Apozyan Hovhannes Onikovic, 2002 doğumlu

Hovhannisyan Aren Karenovich, 2002 doğumlu

Beglaryan Haykaz Ashotovich, 2000 doğumlu,

Gabrielyan Eric Romayovich, 1979 doğumlu,

Hayrapetyan Gurgen 1988 doğumlu

Movsisyan Artur Slavikovich, 1981 doğumlu

Mikhaelyan Vazgen Levonovich, 1998'de doğdu.

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, operasyonun bilançosuna ilişkin yaptığı açıklamada, Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar, 18 İHA,  imha edilirken, Ermeni ordusunda görevli 550'den fazla askerin öldürüldüğünü duyurmuştu.


Azerbaycan, etkisiz hale getirilen Ermeni askerlerinin listesini yayınladı
Azerbaycan, etkisiz hale getirilen Ermeni askerlerinin listesini yayınladı

Azerbaycan, Ermenistan, Ermeni, Sabah, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 08:10 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Azerbaycan, etkisiz hale getirilen Ermeni askerlerinin listesini yayınladı - Son Dakika Dünya

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