Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Rehimov AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Rehimov AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Rehimov AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rehimov, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Rehimov AA'nın

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rehimov, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyen Rehimov, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rehimov, "haber" kategorisinde oyunu, Behçet Özkan'ın çektiği "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" isimli fotoğrafa verdi.

"Yaşam" kategorisinde oyunu Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıcada kandil akşamı" fotoğrafından yana kullanan Rehimov'un "spor" kategorisindeki tercihi ise Erhan Elaldı'ın "Beytullah'ın azmi" isimli fotoğrafı oldu.

Tüm fotoğrafların beğeniyi hak ettiğini vurgulayan Rehimov, AA foto muhabirlerini tebrik etti.

Mehmet Kasapoğlu, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:08 Kaynak: AA
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