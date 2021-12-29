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Azerbaycan, gözaltındaki 5 askeri Ermenistan'a iade etti - Son Dakika

Azerbaycan, gözaltındaki 5 askeri Ermenistan'a iade etti

29.12.2021 17:20
Azerbaycan, gözaltındaki 5 askeri Ermenistan'a iade etti

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komitesi, 5 Ermeni askerinin ülkelerine iade edildiğini duyurdu.

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komitesi, 5 Ermeni askerinin ülkelerine iade edildiğini duyurdu.

Komiteden yapılan açıklamada, 5 Ermeni askerin, Azerbaycan'ın hümanizm ilkelerine bağlılığının göstergesi olarak iade edildiği bildirildi.

Açıklamada, iadenin Macaristan'ın arabuluculuğuyla gerçekleştirildiği belirtildi.

İade edilen 5 askerin, 16 Kasım'da iki ülke sınırının Kelbecer istikametinde provokasyon girişiminde bulunurken gözaltına alınan askerler olduğu kaydedildi.

Azerbaycan, son 2 ayda 21 Ermeni askeri iade etmişti.

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Togo Cumhuriyeti, Azerbaycan, Ermeni, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan, gözaltındaki 5 askeri Ermenistan'a iade etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan, gözaltındaki 5 askeri Ermenistan'a iade etti - Son Dakika
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