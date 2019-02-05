Son Dakika Haberleri: Azerbaycan Grand Prix'si 2023'e Kadar Formula 1 Takviminde

Azerbaycan Grand Prix'si 2023'e Kadar Formula 1 Takviminde

14 dakika önce

Azerbaycan Grand Prix'si, 2023 yılına kadar Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacak.

Azerbaycan Grand Prix'si 2023'e Kadar Formula 1 Takviminde, System.String[]
Azerbaycan Grand Prix'si, 2023 yılına kadar Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacak.

Bakü'de düzenlenen törende Azerbaycan ile Formula 1 arasında, Azerbaycan Grand Prix'sinin 2023'e kadar takvimde yer almasına yönelik anlaşma imzalandı. Anlaşmaya Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov ile Formula 1 CEO'su Chase Carey imza attı.

2014'te Azerbaycan ile Formula 1 arasında, 2016'dan itibaren ilk beş yıl yarışların kesin düzenleneceği, akabindeki beş yıl için ise daha sonra karar verilmesini öngören 10 yıllık anlaşma imzalanmıştı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, ilki 2016'da olmak üzere 3 kez Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmıştı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın bu sezonki Azerbaycan ayağı 30 Nisan'da koşulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:00 Kaynak: AA

Azerbaycan, Spor
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