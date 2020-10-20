- Azerbaycan, Gubadlı yönünde Ermenistan'a ait birlikleri etkisiz hale getirdi - Son Dakika

- Azerbaycan, Gubadlı yönünde Ermenistan'a ait birlikleri etkisiz hale getirdi
20.10.2020 19:32
- Azerbaycan, Gubadlı yönünde Ermenistan'a ait birlikleri etkisiz hale getirdi Azerbaycan ordusu, Gubadlı yönünde Ermenistan'a ait birlikleri topçu atışlarıyla etkisiz hale getirdi.
- Azerbaycan, Gubadlı yönünde Ermenistan'a ait birlikleri etkisiz hale getirdi
BAKÜ - Azerbaycan ordusu, Gubadlı yönünde Ermenistan'a ait birlikleri topçu atışlarıyla etkisiz hale getirdi.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonları sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gubadlı yönündeki çatışmalarda Azerbaycan ordusunun Ermenistan birliklerini topçu atışlarıyla etkisiz hale getirdiği bildirildi. Bakanlık, operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
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