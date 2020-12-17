Azerbaycan Gürcistan'a doğal gazı indirimli verecek

Gürcistan hükümeti ile Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR arasında mevcut anlaşmada değişiklik yapılarak Gürcü tarafının 200 milyon metreküp evsel doğal gazı indirimli fiyatlardan satın alabileceği bildirildi.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Giorgi Gakharia ile SOCAR Başkanı Rovnag Abdullayev'in bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Ekonomi Bakanı Natia Turnava ile Abdullayev'in, Gürcistan ve SOCAR arasında 2016'da imzalanan evsel doğal gaz satın alma sözleşmesindeki değişikliği imzaladığı kaydedilen açıklamada, böylece Azerbaycan'ın Gürcistan'a 200 milyon metreküp evsel doğal gazı indirimli fiyatlardan satacağı bildirildi.