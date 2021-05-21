Azerbaycan-Gürcistan Sanal Ticaret Heyeti programı - Son Dakika

Azerbaycan-Gürcistan Sanal Ticaret Heyeti programı

21.05.2021 13:19
Azerbaycan-Gürcistan Sanal Ticaret Heyeti programı, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Azerbaycan'a ihracatımız, 2000 yılında 230 milyon dolarken yüzde 805 artışla 2020 yılında 2 milyar doları aştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, " Azerbaycan'a ihracatımız, 2000 yılında 230 milyon dolarken yüzde 805 artışla 2020 yılında 2 milyar doları aştı." dedi.

Gülle, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisince çevrim içi düzenlenen Azerbaycan- Gürcistan Sanal Ticaret Heyeti programında yaptığı konuşmada, Azerbaycan'a ihracatın en çok arttığı sektörün yüzde 194 artış ve 261 milyon dolarla savunma ve havacılık sektöründe olduğunu söyledi.

Bu yılın ilk 4 ayında ise bu sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1233,8 artışla 117,3 milyon dolara ulaştığını belirten Gülle, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisindeki başarılarımız, ülkemizin gücüne güç katarak, jeopolitik anlamda oyun kurucu rolümüzü her geçen yıl daha da güçlendiriyor. Bu dönemde kazandığımız tecrübeler, attığımız yenilikçi adımlarla bu yıl, inşallah hedefimizin de üzerinde bir rakama ulaşarak 200 milyar dolarlık ihracat gerçekleştireceğiz. Çünkü, dünyada artık küreselleşme yerine, bölgeselleşme eğilimi giderek önem kazanıyor. Bu durumu gösteren en belirgin örnek, geçtiğimiz yıl kasım ayında, dünyanın en büyük ticaret ortaklığının imzalanması oldu. Öyle ki, bu anlaşma ile beraber, dünya nüfusunun ve gayr-i safi yurtiçi hasılasının yüzde 30'unun, tek bir çatı altında buluştuğunu görüyoruz.

Bizler de, yakın coğrafyamızda gerçekleştireceğimiz iş birlikleri ile, bölgesel kalkınmayı sağlamalıyız. Ancak bu şekilde, tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşümden, hedeflediğimiz payı alabiliriz. Artık her alanda normalleşmeyi konuşuyor, aşının da etkisiyle, önümüzdeki aylarda her alanda kısıtlamaların kalkacağını öngörüyoruz. İnşallah, yıl içerisinde fiziki heyetlerimize de başlayacağız. Heyetlerimize hem fiziki hem dijital olarak devam edeceğiz. Bu dönemde kazandığımız tecrübeler, attığımız yenilikçi adımlarla bu yıl, inşallah hedefimizin de üzerinde bir rakama ulaşarak 200 milyar dolarlık ihracat gerçekleştireceğiz."

Türkiye'nin Azerbaycan ve Gürcistan'la köklü bir geçmişe ve her alanda köklü ilişkilere sahip olduğuna dikkati çeken Gülle, "İki ülkenin toplam nüfusu 14 milyon seviyesinde olsa da,bu ülkelerin geniş bir pazara erişim imkanı sağladığını biliyoruz. Ayrıca, 3 ülke arasında sadece kimlikle seyahat edilebilmesi, pazarı yerinde gözlemleyebilmemiz için önemli bir fırsat." diye konuştu.

Gülle, Türk iş insanlarının iki ülkede yaklaşık 4 bin şirketi bulunduğunu belirterek, "Bu oldukça önemli bir rakam. Söz konusu firmalarımız, üç ülkenin de ekonomisine önemli katkılar sunuyor. Önümüzdeki dönemde, her iki ülkeyle kurulan iş birliğinin, güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye son yıllarda savunma sanayisinde büyük yol kat etti"

Son 20 yılda iki ülkeye yapılan ihracatın, önemli oranda arttığını dile getiren Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan'a ihracatımız, 2000 yılında 230 milyon dolarken yüzde 805 artışla 2020 yılında 2 milyar doları aştı. Gürcistan'a ise; 2000 yılında ihracatımız 132 milyon dolarken, yüzde 1007 artışla 2020'de 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ülkemiz, Gürcistan'ın en büyük, Azerbaycan'ın ise ikinci en büyük ticari ortağı. Ülkemizin Azerbaycan'a ihracatında, demir/çelik inşaat ve aksamı, temizlik malzemeleri, radyo/televizyon yayını için verici cihazlar öne çıkıyor. Sektörel anlamda ise, Azerbaycan'a ihracatımızda, 2020 yılında, yüzde 24,4 artışla 401 milyon dolarla Kimyevi Maddeler, yüzde 194,1 artışla 261 milyon dolarla Savunma ve Havacılık, yüzde 0,6 düşüşle 170 milyon dolarla Elektrik-Elektronik sektörleri ilk 3 sırada yer aldı.

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde büyük yol kat etti ve insansız hava araçları da dahil milli imkanlarla üretilen birçok ürünün dünyaya ihracatını yaptık. Dünya milli imkanlarla ürettiğimiz ürünlerimizi kullanıyor. Savunma Sanayisindeki başarılarımız, ülkemizin gücüne güç katarak, jeopolitik anlamda oyun kurucu rolümüzü her geçen yıl daha da güçlendiriyor. Bu da ihracat rakamlarımıza da yansıyor. Azerbaycan'a ihracatımızın en çok arttığı sektörlerin başında, yüzde 194 artışla 261 milyon dolara ulaşan Savunma ve Havacılık sektörü geliyor. Bu yılın ilk 4 ayında ise bu sektörümüzün ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1233,8 artışla 117,3 milyon dolara ulaştı."

Gülle, geçen yıl Azerbaycan'a en dikkat çekici artışların savunma ve havacılık sektörü dışında, yüzde 55 artışla 26 milyon dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller ve yüzde 33 artışla 41 milyon dolarla tekstil ve hammaddeleri sektörlerinin olduğunun altını çizdi.

Gülle, "Gürcistan'a ihracatımızda ise; elektrikli makine ve cihazlar, izole edilmiş tel, kablo, elektrik iletkeni, metallerden nihai ürünler, demir veya çelik inşaat, giyim eşyası ve aksesuarları ürünleri ön planda bulunuyor. Gürcistan'a ihracatımızda ise, yüzde 14,8 düşüşle 279 milyon dolarla kimyevi maddeler, yüzde 1,2 düşüşle 124 milyon dolarla çelik, yüzde 22,5 düşüşle 122 milyon dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri sektörleri ilk üç sırada yer aldı." şeklinde konuştu.

Gürcistan'a 2020 yılında yapılan ihracatta en dikkati çekici artışların, yüzde 28,3'lük artışla 31 milyon dolarla yaş meyve ve sebze olduğunu belirten Gülle, yüzde 20,5 artışla 116 milyon dolarla makine ve aksamları, yüzde 11,8 artışla 104 milyon dolarla otomotiv sektörlerinde gerçekleştiğini söyledi.

Azerbaycan, Havacılık, Gürcistan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Azerbaycan-Gürcistan Sanal Ticaret Heyeti programı - Son Dakika Ekonomi


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