Azerbaycan-Gürcistan sınırında çalışma saatleri 2 saate indirildi - Son Dakika

Azerbaycan- Gürcistan arasındaki "Kızıl Köprü" sınır kontrol noktasında çalışma saatleri 2 saate indirildi.



Azerbaycan-Gürcistan arasındaki Kızıl Köprü kontrol noktasında çalışma saatleri 2 saate indirildi. İki hükümetin ortak anlaşmasına göre, Kızıl Köprü sınır geçiş noktası bundan sonra 10.00-12.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.



Ayrıca her 2 ülkenin vatandaşlarının geri dönüşü için özel bir koridor olduğunu vurgulayan yetkililer, 2 ülke arasında kargo taşımacılığında herhangi bir kısıtlama olmadığını belirtti.



Azerbaycan-Gürcistan sınırı korona virüs tehlikesi nedeniyle 20 Nisan'a kadar kapatılmıştı. - BAKÜ