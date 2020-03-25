Azerbaycan-Gürcistan sınırında çalışma saatleri 2 saate indirildi - Son Dakika

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Azerbaycan-Gürcistan sınırında çalışma saatleri 2 saate indirildi
6 saat önce
Azerbaycan-Gürcistan arasındaki "Kızıl Köprü" sınır kontrol noktasında çalışma saatleri 2 saate indirildi.
Azerbaycan- Gürcistan arasındaki "Kızıl Köprü" sınır kontrol noktasında çalışma saatleri 2 saate indirildi.
Azerbaycan-Gürcistan arasındaki Kızıl Köprü kontrol noktasında çalışma saatleri 2 saate indirildi. İki hükümetin ortak anlaşmasına göre, Kızıl Köprü sınır geçiş noktası bundan sonra 10.00-12.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.
Ayrıca her 2 ülkenin vatandaşlarının geri dönüşü için özel bir koridor olduğunu vurgulayan yetkililer, 2 ülke arasında kargo taşımacılığında herhangi bir kısıtlama olmadığını belirtti.
Azerbaycan-Gürcistan sınırı korona virüs tehlikesi nedeniyle 20 Nisan'a kadar kapatılmıştı. - BAKÜ
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:06 Kaynak: İHA
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