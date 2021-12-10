AZERBAYCAN GÜREŞ MİLLİ TAKIMI ÇATALCA'MIZDA - Son Dakika
Üye Girişi

AZERBAYCAN GÜREŞ MİLLİ TAKIMI ÇATALCA'MIZDA

10.12.2021 13:13
AZERBAYCAN GÜREŞ MİLLİ TAKIMI ÇATALCA'MIZDA

Başkanımız Mesut Üner göreve gelir gelmez ilçemiz ve ülkemiz sporuna kazandırdığı "İlyas Demiroğlu Güreş Salonu" sadece ilçemizi gururlandıran sporcular yetiştirmekle kalmıyor Milli Takımlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Başkanımız Mesut Üner göreve gelir gelmez ilçemiz ve ülkemiz sporuna kazandırdığı "İlyas Demiroğlu Güreş Salonu" sadece ilçemizi gururlandıran sporcular yetiştirmekle kalmıyor Milli Takımlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye Güreş Milli Takımımıza ev sahipliği yapan Çatalca'mız şimdi de Azerbaycan Güreş Milli Takımına ev sahipliği yaptı.

Hazırlık kampında Çatalca'mızda bulunan Azerbaycan Milli Takımı, Çatalca Belediyespor güreş sporcularımızla hazırlık müsabakaları gerçekleştirdi. Her iki takımın sporcularının da kamp boyunca oldukça istekli ve arzulu oldukları gözlendi. Başkanımız Mesut Üner'in talimatıyla Çatalca Belediyespor Güreş Takımımız, Azerbaycan Güreş Milli Takımına kusursuz bir ev sahipliği yaptı. Kamp sonunda Azerbaycan Güreş Milli Takımı yetkilileri, Başkanımız Mesut Üner ve Çatalca Belediyespor Güreş Takımımız yetkililerine gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkür ederken, böylesine modern bir güreş salonunu ülke ve ilçe sporuna kazandırdığı için Başkanımız Mesut Üner'e teşekkür etti.

Çatalca'mızda Azerbaycan Milli Takımı ev sahipliği sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Göreve geldiğimiz günden bugüne Çatalca'mızın büyümesi ve gelişmesi için çalışmalarımızın merkezine yarınlarımızın teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi konumlandırmanın, bugün ne kadar önemli ve sağlıklı karar olduğunu görüyoruz. İlçemiz ve Türkiye'miz sporuna kazandırdığımız İlyas Demiroğlu Güreş Salonumuzda yetişen gençlerimizin yurt dışı ve yurt içi başarılarıyla gurur duyduk. Şimdi de ilçemiz sporun ve sporcunun merkezi olmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye Güreş Milli Takımımızı misafir etmiştik. Şimdi de Azerbaycan Güreş Milli Takımını misafir ettik. Bizim Çatalca Belediyespor'lu sporcularımızla güzel bir kamp dönemi yaşadılar. Çatalca'mız hem sporun ve sporcunun merkezi olmaya hem de ilçemizden yetişen sporcularımızın başarılarının duyulmasıyla adı duyulmaya devam edecek. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

YORUMLAR
500
SPOR Şeref Eroğlu: Dünya güreşinde yeni bir milat başlattık SPOR Şeref Eroğlu: Dünya güreşinde yeni bir milat başlattık
Kaynak: Habermetre

Azerbaycan, Çatalca, Milli, Güreş, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum AZERBAYCAN GÜREŞ MİLLİ TAKIMI ÇATALCA'MIZDA - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
13:39 Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven sessizliğini bozdu! EuroBasket öncesi yaşananları anlattı
13:32 Kremlin'den referandum açıklaması: 30 Eylül'de yeni bölgelerin Rusya'ya katılmasına ilişkin imza töreni düzenlenecek
13:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük düşmanım faizdir
13:15 Esenyurt'ta kanlı uyuşturucu ticareti! Pusu kurdukları gence sokak ortasında kurşun yağdırdılar
12:36 ABD'de kasırganın ortasında hava durumunu aktaran muhabir, mikrofon ıslanmasın diye sıra dışı bir önlem aldı!
12:27 Bakanlık, kuaför, berber ve güzellik salonlarının 1 Ekim'den itibaren haftanın bir günü kapalı olması uygulamasını 1 Ocak 2023'e ertelendi
12:18 Yolda yürürken Ankara havası çaldığını duyan Aleyna Tilki, çiftetelli oynadı! Anne Havva Öztel şaşkınlığını gizleyemedi
12:14 Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrılığına dair bomba iddia: Hadise'nin, Murda ile olan samimi dansı Dinçerler ailesinin tepkisini çekmiş
12:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'un fiyatına ilişkin soruyu yanıtladı: Öyle ürkütücü bir fiyat ortaya çıkacağına ihtimal vermiyorum
12:04 6 çocuklu Etihad Ayyad, Filistin'de traktör sürücüsü ehliyeti alan ilk kadın oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 13:56:26. #1.13#
SON DAKİKA: AZERBAYCAN GÜREŞ MİLLİ TAKIMI ÇATALCA'MIZDA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement