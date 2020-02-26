Azerbaycan halkı Hocalı Katliamı'nı 28. yıl dönümünde anıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Azerbaycan halkı Hocalı Katliamı'nı 28. yıl dönümünde anıyor - Son Dakika

Azerbaycan halkı Hocalı Katliamı'nı 28. yıl dönümünde anıyor

6 saat önce

Azerbaycan, Hocalı Katliamı'nda ölen 613 kişiyi düzenlenen törenle anıyor.

Azerbaycan halkı Hocalı Katliamı'nı 28. yıl dönümünde anıyor, System.String[]

Azerbaycan, Hocalı Katliamı'nda ölen 613 kişiyi düzenlenen törenle anıyor.


Başkent Bakü'de Hocalı Katliamı'nın 28. yıldönümünde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bakanlar, milletvekilleri ile birlikte çok sayıda bürokrat Hocalı anıtını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Aliyev törende anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mehriban Aliyeva anıta gül bırakırken hükümet, askeri yöneticiler de törende hazır bulundu.


Binlerce Azerbaycanlı, Ermenilerin katlettiği 613 kişini anmak ve saygı duruşunda bulunmak için Hocalı Anıtı'na akın etti. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da büyükelçilik çalışanları ile birlikte Hocalı Abidesi'ni ziyaret etti. Katliamın 28. yıl dönümünde şehitleri anmak için geldiklerini vurgulayan Büyükelçi Erkan Özoral, "Azerbaycan'daki Türk toplumunun temsilcileri ile birlikte Hocalı Anıtı'nı ziyaret ettik. Hocalı faciası dünyanın 20. yüzyılda gördüğü en büyük acılardan biri ve tarihe kara gece olarak geçen gün. Aradan geçen 28 yıla rağmen halen bu büyük facianın sorumlularının adalet önüne çıkmaması çok büyük bir eksiklik. Vicdanlarımızdaki yara her zaman olduğu gibi açık ve bu yara, bu işin sorumlularının adalet önünde hesap vermeden kapanmayacak. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak her konuda olduğu gibi Azerbaycan'ın bu büyük acısının da yanındayız ve bu olayın sorumlularının ortaya çıkarılıp cezalandırılmasının da takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.


28 yıl önce Hocalı'da yaşadıklarını belirten Tofig Süleymanov, "Hocalı'ya acımasızca saldırdılar. Amaçları insanları öldürmekti. İnsanları öldürüyordu. Öldürmediklerini esir alarak ahırlarda işkence yapıyorlardı. Cenazelerimizin üzerlerine montlarımızı örtüp defnettik ki, belki sonra geri gelip bulabiliriz diye. Ne kadar ömrümüz varsa biz bu faciayı unutmayacağız" dedi.


O dehşeti yaşadıklarını belirten Roza Feteliyeva, "Saldırıda babamı 48 gün esir aldılar. Ailelerimizin hepsi şehit oldu. Ermeniler kendi gücüyle Hocalı'yı almadı, onlara yardım ettiler. Allah hiç kimseye o dehşeti yaşatmasın" diye konuştu.


Hocalı Katliamı


26 Şubat 1992 tarihinde Rusya'nın desteğini alan Ermeni güçleri, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Bölgesi'ndeki Hocalı kasabasında Azerbaycanlı sivilleri toplu şekilde katletmişti. Hocalı'da 106'sı kadın ve 63'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan Türkü katledilirken, 150 kişi kaybolmuş, 487 kişi de ağır yaralanmıştı. Naaşlar üzerinde yapılan incelemelerde ise insanların yakıldığı, gözlerinin oyulduğu ve başlarının kesildiği ortaya çıkmıştı. - BAKÜ

Hocalı Anıtı, Azerbaycan, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:05 Kaynak: İHA
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