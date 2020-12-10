Azerbaycan halkı Zafer Geçit Törenini coşkuyla izledi - Son Dakika

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer için düzenlenen Zafer Geçidi Törenine Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla katılan vatandaşlar, konuşmaları ve geçidi coşkuyla izledi.

Ermenistan'ın işgali altında kalan toprakların kurtarılması dolayısıyla başkent Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda düzenlenen geçit töreni için vatandaşlar, meydan ve tören alanına çıkan yollara akın etti.

Binlerce vatandaş, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla kent sokaklarını doldururken törene katılan iki ülke askeri konvoylarına, gazilere ve askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

Geçit törenine katılan Emin Azizov, Ermenistan işgalinin sona ermesiyle Türkiye ile Azerbaycan arasında artık sınırların ortadan kalktığını belirterek, "Bugün gurur hissediyoruz. Bugün Turan'ı oluşturmanın temeli atıldı. Türkiye ile Azerbaycan bir olacak inşallah, Türk milleti bir olacak. Azerbaycan ile Türkiye arasında artık hiçbir sınır olmayacak." diye konuştu.

Türkiye vatandaşları ile Azerbaycanlıların kardeş olduğunu söyleyen Azizov, "Türkleri gördüğümde sanki öz kardeşlerimi görüyorum. Kanı kanımdan olanı, kendi evimin içini görüyorum. Çok mutluyum. Ne mutlu Türküm diyene." ifadelerini kullandı.

Azizov ayrıca, çatışmaların yaşandığı dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisinin de arttığını belirterek, "Son 50 günde Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatamayacağım derecede çok sevdim. Allah onu da İlham Aliyevi de Türk dünyasının başından eksik etmesin." dedi.

Fuzuli'deki çatışmalarda yaralanan Emin Efendiyev de kazanılan zaferin Türkiye ile Azerbaycan'ın zaferi olduğunu belirterek, "Çok güzel duygular içindeyim. Bu Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin birlikte zaferidir. Bu zaferi bizim halklarımız zor günlerden geçerek elde etmiştir." ifadelerini kullandı.

Törene 1993 yılında Ağdere'de şehit olan kardeşi Müşfik Mirzayev'in madalyası ve resmiyle katılan Lokman Mirzayev de Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Kardeşini anlatan Mirzayev, "Çok iyi Ermenice bilirdi. Ağdere'de, Şuşa'da, Kelbecer'de savaştı. Ağdere'de 1993'te şehit oldu. Bugün topraklarımız azad olduğu için mutluluk duyuyorum. Sayın Erdoğan'a can sağlığı diliyorum." diye konuştu.