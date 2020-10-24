Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Ermenistan güçlerinin tank ve sığınaklarını imha etti - Son Dakika

Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Ermenistan güçlerinin tank ve sığınaklarını imha etti
24.10.2020 18:43
Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Ermenistan güçlerine ait tank, sığınak ve karakolları hava saldırılarıyla imha etti.
Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Ermenistan güçlerine ait tank, sığınak ve karakolları hava saldırılarıyla imha etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerinin yerel saatle 13.00-15.00'te Ağdere ve Ağdam yönünde Ermenistan güçlerine ait 3 tank, 2 sığınak ve 4 karakolu imha ettiği bildirildi.
Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin, Ermenistan güçlerine hava saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi.
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