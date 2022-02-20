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Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nden Helikopterlerle Tatbikat - Son Dakika

Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nden Helikopterlerle Tatbikat

20.02.2022 09:48

- Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nden helikopterlerle tatbikat Azerbaycan Hava Kuvvetleri, helikopterlerle tatbikat düzenlediğini duyurdu.

- Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nden helikopterlerle tatbikat

BAKÜ - Azerbaycan Hava Kuvvetleri, helikopterlerle tatbikat düzenlediğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Zakir Hasanov tarafından onaylanan 2022 muharebe eğitim planına göre Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı helikopter ekiplerinin uçuş tatbikatları yaptığı belirtildi. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra tatbikatta gece ve gündüz uçuş yapan pilotların bölgenin değerlendirilmesi, belirlenen güzergahlarının incelenmesi gibi görevleri ve çeşitli manevraları gerçekleştirdiği kaydedildi. Açıklamada, tatbikat sırasında belirlenen görevlerin başarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nden Helikopterlerle Tatbikat
Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nden Helikopterlerle Tatbikat
Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nden Helikopterlerle Tatbikat

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Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nden Helikopterlerle Tatbikat Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nden Helikopterlerle Tatbikat Son dakika... Ermeniler silahlı gruplar, Hocavend'deki Azerbaycan askerlerine ateş açtı Son dakika... Ermeniler silahlı gruplar, Hocavend'deki Azerbaycan askerlerine ateş açtı SİVAS'TA 'ÇIĞ' TATBİKATI SİVAS'TA 'ÇIĞ' TATBİKATI

Zakir Hasanov, Azerbaycan, Tatbikat, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nden Helikopterlerle Tatbikat - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nden Helikopterlerle Tatbikat - Son Dakika
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