Azerbaycan hava savunma güçleri, Mingeçevir'e atılan füzeleri etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Azerbaycan hava savunma güçleri, Mingeçevir'e atılan füzeleri etkisiz hale getirdi
17.10.2020 01:41
Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine attığı füzelerin Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği bildirildi.
Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine attığı füzelerin Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği bildirildi.
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, 01.00 civarında Mingeçevir'deki hidroelektrik santralinin Ermenistan ordusunca hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, füzelerin Azerbaycan hava savunma güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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