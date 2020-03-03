Azerbaycan heyetinden yaralı askerlere ziyaret - Son Dakika

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve beraberindekiler, rejim unsurlarının İdlib'e yönelik saldırısında yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın eşlik ettiği İbrahim ve Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Hatay Devlet Hastanesine gitti.

Tedavi gören askerlerle sohbet eden heyet, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Heyet, daha sonra Büyükşehir Belediyesine ziyaret gerçekleştirdi.