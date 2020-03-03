Azerbaycan heyetinden yaralı askerlere ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Azerbaycan heyetinden yaralı askerlere ziyaret - Son Dakika

Azerbaycan heyetinden yaralı askerlere ziyaret

6 saat önce

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve beraberindekiler, rejim unsurlarının İdlib'e yönelik saldırısında yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.

Azerbaycan heyetinden yaralı askerlere ziyaret, System.String[]

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve beraberindekiler, rejim unsurlarının İdlib'e yönelik saldırısında yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın eşlik ettiği İbrahim ve Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Hatay Devlet Hastanesine gitti.

Tedavi gören askerlerle sohbet eden heyet, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Heyet, daha sonra Büyükşehir Belediyesine ziyaret gerçekleştirdi.

Azerbaycan, Ankara, Hatay, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk muhabir canlı yayındayken Esed güçleri bombardımana başladı
İdlib'de TSK destekli SMO, rejim tankını vurdu Ali Babacan kuracağı partiye ilişkin tarih verdi: Parti programını birkaç hafta içinde bitireceğiz ABD'li Senatör Graham, İdlib'de "uçuşa yasak bölge" çağrısını yineledi

Son Dakika Haberleri
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 21:25:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Azerbaycan heyetinden yaralı askerlere ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]