Azerbaycan, Hocavend'e bağlı 3 köyü daha Ermeni işgalinden kurtarıldı - Son Dakika

Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Hocavend iline bağlı 3 köy daha kurtarıldı.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonları kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Cesur Azerbaycan Ordusu, Hocavend bölgesinin Hırmancık, Ağbulak ve Ahullu köylerini kurtardı. Azerbaycan ordusuna sevgiler! Karabağ Azerbaycan'dır" dedi. - BAKÜ