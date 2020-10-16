Azerbaycan, Hocavend'e bağlı 3 köyü daha Ermeni işgalinden kurtarıldı - Son Dakika

Azerbaycan, Hocavend'e bağlı 3 köyü daha Ermeni işgalinden kurtarıldı
16.10.2020 17:52
Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Hocavend iline bağlı 3 köy daha kurtarıldı.
Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Hocavend iline bağlı 3 köy daha kurtarıldı.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonları kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Cesur Azerbaycan Ordusu, Hocavend bölgesinin Hırmancık, Ağbulak ve Ahullu köylerini kurtardı. Azerbaycan ordusuna sevgiler! Karabağ Azerbaycan'dır" dedi. - BAKÜ
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