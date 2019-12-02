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Azerbaycan hükümeti erken seçim için Cumhurbaşkanı Aliyev'e başvurdu
6 saat önce
Azerbaycan'da iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), parlamentonun feshi ve erken seçimlere gidilmesi için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvurma kararı aldı.
Muhalefet kanadı yaklaşık bir ay önce ülkedeki gelir adaletsizliği ve yolsuzlukları gerekçe göstererek protesto gösteri düzenlemişti
Azerbaycan'da iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), parlamentonun feshi ve erken seçimlere gidilmesi için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvurma kararı aldı.
Muhalefet kanadı ve destekçileri yaklaşık bir ay önce ülkedeki gelir adaletsizliği ve yolsuzlukları gerekçe göstererek protesto gösteri düzenlemiş ve hükümete istifa çağrısında bulunmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:10
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