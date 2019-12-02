Son Dakika Haberleri: Azerbaycan hükümeti erken seçim için Cumhurbaşkanı Aliyev'e başvurdu
Son Dakika Dünya Azerbaycan hükümeti erken seçim için Cumhurbaşkanı Aliyev'e başvurdu - Son Dakika Dünya

Azerbaycan hükümeti erken seçim için Cumhurbaşkanı Aliyev'e başvurdu

6 saat önce

Azerbaycan'da iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), parlamentonun feshi ve erken seçimlere gidilmesi için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvurma kararı aldı. Muhalefet kanadı yaklaşık bir ay önce ülkedeki gelir adaletsizliği ve yolsuzlukları gerekçe göstererek protesto gösteri düzenlemişti

Azerbaycan hükümeti erken seçim için Cumhurbaşkanı Aliyev'e başvurdu, System.String[]

Azerbaycan'da iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), parlamentonun feshi ve erken seçimlere gidilmesi için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvurma kararı aldı.


Muhalefet kanadı ve destekçileri yaklaşık bir ay önce ülkedeki gelir adaletsizliği ve yolsuzlukları gerekçe göstererek protesto gösteri düzenlemiş ve hükümete istifa çağrısında bulunmuştu.

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Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Azerbaycan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:10 
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