Azerbaycan İçişleri Bakanı Eyvazov, oyunu kullandı - Son Dakika

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Azerbaycan İçişleri Bakanı Eyvazov, oyunu kullandı
6 saat önce
Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov, Bakü'deki Nerimanov seçim bölgesinde bulunan 20 numaralı sandıkta ailesiyle birlikte oylarını kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:15 Kaynak: DHA
Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov, Bakü'deki Nerimanov seçim bölgesinde bulunan 20 numaralı sandıkta ailesiyle birlikte oylarını kullandı.
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Azerbaycan Içisleri Bakani ailesiyle birlikte oy kullanma görüntüsü
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