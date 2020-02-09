Azerbaycan içişleri bakanı eyvazov, oyunu kullandı - Son Dakika

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Azerbaycan içişleri bakanı eyvazov, oyunu kullandı
6 saat önce
Azerbaycan İçişleri Bakanı Eyvazov, oyunu kullandıAli KAN/BAKÜ, (DHA) - Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov, Bakü'deki Nerimanov seçim bölgesinde bulunan 20 numaralı sandıkta ailesiyle birlikte oylarını kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:41 Kaynak: DHA
Azerbaycan İçişleri Bakanı Eyvazov, oyunu kullandı
Ali KAN/BAKÜ, (DHA) - Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov, Bakü'deki Nerimanov seçim bölgesinde bulunan 20 numaralı sandıkta ailesiyle birlikte oylarını kullandı.
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