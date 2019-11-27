Azerbaycan ile

Bakü'de ilk kez Avrasya ve Azerbaycan liderlerini e-ticarette buluşturan uluslararası bir forum düzenlendi.



Dünya e- İhracat Forumu (WORLDEF) tarafından e-ticaret yolu ile e-ihracat konusunda Bakü'de ilk kez devletler düzeyinde uluslararası forum gerçekleştirildi. E-ticaret liderlerini ve online alışveriş dünyasını çatısı altında buluşturan 'World Ecommerce Forum Eurasia Bakü' ile Azerbaycan'da yeni bir e-ticaret kapısı açıldı. Forumla, Türkiye-Azerbaycan e-ihracat kapısında markalar ve ülkeler arası iş birliklerinin artması amaçlanıyor. Özellikle hazır giyim, moda ve kozmetik başta olmak üzere, Azerbaycan ve Türkiye'de üretilen binlerce ürünler, e-ticaretin sağladığı kolaylık ve hız ile on binlerce kilometre ötedeki alıcısına ulaştırılacak.



World Ecommerce Forum Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Nart yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin e-ihracat rakamlarının ihracattaki payının 2019'da yaklaşık 185 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Orta Asya ülkelerinin e-ihracattaki payı da ivmelenerek yükseliyor. Azerbaycan'a baktığımızda hazır giyim, moda ve kozmetik ürünlerinin e-ihracat anlamında potansiyeli çok yüksek. Bu nedenle Azerbaycan, Orta Asya ülkeleri ve Avrupa ülkeleri ile Türkiye'de arasındaki e-ihracat köprüsünü güçlendirmek amacıyla düzenlediğimiz etkinliklerden olan World Ecommerce Forum Eurasia Baku'nün ilkini 2019 yılında düzenlemekten mutluluk duyuyoruz. Yapılan iş birlikleri ile, özellikle hazır giyim, moda ve kozmetik kategorisi başta olmak üzere, Azerbaycan ve Türkiye'de üretilen binlerce kategorideki ürünler, e-ticaretin sağladığı kolaylık ve hız ile on binlerce kilometre ötedeki alıcısına ulaştırılacak" dedi.



Türkiye'nin e-ihracat hacmiyle ilgili net rakamlar olmadığını ifade eden Nart, "Türkiye'nin e-ihracatının şu anda 1,5 milyar dolar olduğunu öngörüyorum. Şu anda e-ihracatta çarpan etkisinde büyüme hızı var" diye konuştu.



Foruma Azerbaycan Devlet Vatandaşlık Hizmeti ve Sosyal İnovasyon Ajansı (ASAN) Başkanı Ülvi Mehdiyev, Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Sefer Mehdiyev, Azerbaycan Cumhuriyeti Küçük ve Orta İşletmelerin Gelişimi Birim Başkanı Orxan Memmedov katıldı. - BAKÜ