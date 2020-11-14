Azerbaycan ile Ermenistan arasında ceset değişimi yapıldı - Son Dakika

Azerbaycan ile Ermenistan arasında ceset değişimi yapıldı

14.11.2020 10:39
Azerbaycan ile Ermenistan arasında ceset değişimi yapıldı, System.String[]

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'ın Şuşa kenti çevresindeki yaşanan çatışmalarda ölen askerlerin naaşlarının değişimi yapıldı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'ın Şuşa kenti çevresindeki yaşanan çatışmalarda ölen askerlerin naaşlarının değişimi yapıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde konuşlanmış Rus Barış Güçlerinin arabuluculuğu ve katılımıyla Şuşa şehri yakınlarındaki savaş alanında öldürülen Ermeni askerlerinin cesetlerinin toplanarak Ermenistan tarafına teslim edildiği bildirildi. Şuşa civarındaki çatışmalarda hayatını kaybeden 6 Azerbaycanlı askerin naaşlarının da Azerbaycanlı yetkililere teslim edildiği aktarıldı. Söz konusu değişimin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 10 Kasım 2020 tarihli açıklamasının 8. maddesi uyarınca yapıldığı ifade edildi. İki taraf arasındaki değişimden dolayı yetkililerin Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya teşekkür ettiği belirtildi. - BAKÜ

Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Ermenistan, Ermeni, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Azerbaycan ile Ermenistan arasında ceset değişimi yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mario Balotelli'den Vasco Da Gama'ya yeşil ışık: Yakında görüşürüz "Ne bakıyorsun?" tartışmasında silahlar çekildi: 1'i ağır 2 yaralı Bilim Kurulu Üyesi İlhan tatil döneminde seyahat uyarısında bulundu: Koronanın yayılmasıyla karılaşabiliriz Yalnızca ekmek almaya gitmişti! 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Minik Zeynep'i hayattan kopardı Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım
Luis Alberto'dan kulübü Lazio'ya sert eleştiri: Kulübe uçak alacağınıza bizim maaşlarımızı ödeyin Luis Alberto'dan kulübü Lazio'ya sert eleştiri: Kulübe uçak alacağınıza bizim maaşlarımızı ödeyin         
10:28
Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçakladı Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçakladı         
10:01
Türkiye'de otomobil almak artık bir hayal! 1975 model Anadol'a 230 bin lira fiyat biçti Türkiye'de otomobil almak artık bir hayal! 1975 model Anadol'a 230 bin lira fiyat biçti         
09:35
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Bir Başkadır'ın başrol oyuncusu Öykü Karayel, performansıyla tam not aldı Bir Başkadır'ın başrol oyuncusu Öykü Karayel, performansıyla tam not aldı         
09:23
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti         
23:40
Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi         
22:35
Paşinyan, Paşinyan, "teslim olma" anlaşmasını neden imzaladığını anlattı: Binlerce asker esir düşecekti         
22:17
Halil İbrahim Dervişoğlu hat-trick yaptı, Ümit Milli Takım Avusturya'yı mağlup etti Halil İbrahim Dervişoğlu hat-trick yaptı, Ümit Milli Takım Avusturya'yı mağlup etti         
22:04
Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar? Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar?         
20:45
Memur olmak isteyenler dikkat! İşte kadrosuna personel alan kurumların tam listesi Memur olmak isteyenler dikkat! İşte kadrosuna personel alan kurumların tam listesi         
20:28
Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı         
19:19
Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti         
18:23
Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor         
18:07
Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı         
15:48
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 10:50:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Azerbaycan ile Ermenistan arasında ceset değişimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei