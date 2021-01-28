Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir değişimi yapıldı - Son Dakika

Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir değişiminin gerçekleştirildiği bildirildi.

Dağlık Karabağ'da görevli Rus unsurların komutanı Rüstem Muradov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycanlı bir esirin Bakü'ye, Ermeni beş esirin ise Erivan'a gönderildiğini açıkladı.

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından 10 Kasım'da karşılıklı esir değişimini de içeren anlaşma imzalanmıştı.