Azerbaycan, ilişkilerin normalleşmesi için Ermenistan'a 5 maddelik yeni teklif sundu - Son Dakika
Üye Girişi

Azerbaycan, ilişkilerin normalleşmesi için Ermenistan'a 5 maddelik yeni teklif sundu

11.03.2022 22:18
Azerbaycan, ilişkilerin normalleşmesi için Ermenistan'a 5 maddelik yeni teklif sundu

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan'ın Ermenistan'a ilişkilerin normalleşmesine ilişkin 5 maddeden oluşan belge gönderdiğini ve yanıt beklediğini belirterek, "Ermenistan samimi şekilde münasebetlerin normalleşmesini istiyorsa, bu onlar için çok güzel bir fırsattır.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan'ın Ermenistan'a ilişkilerin normalleşmesine ilişkin 5 maddeden oluşan belge gönderdiğini ve yanıt beklediğini belirterek, "Ermenistan samimi şekilde münasebetlerin normalleşmesini istiyorsa, bu onlar için çok güzel bir fırsattır." dedi.

Bayramov, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu 2022 (ADF) kapsamında Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Ermenistan-Azerbaycan arasında uzun yıllardır ilişkilerin olmamasının asıl nedeninin "işgal faktörü" olduğunu söyleyen Bayramov, "Herkes biliyor ki 30 yılı aşkın süredir, 90'lı yılların başlarından bu yana Ermenistan, Azerbaycan topraklarını güç kullanarak işgal etmiştir ve Azerbaycan vatandaşları yerlerinden edilmiştir." dedi.

Bayramov, Azerbaycan'ın lehine alınan dört BM Güvenlik Konseyi kararına rağmen işgale ilişkin bir sonuç alınamadığını işaret ederek, "Bu da ilişkilerimizin kurulmasına esas engel teşkil etmiştir." ifadesini kullandı.

Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük Vatan Savaşı'ndan sonra Azerbaycan'ın bu konuda çok net mesajlar verdiğini dile getiren Bayramov, "Mesaj şundan ibaretti: İlişkilerimizin aleyhine sebep olan 'işgal' faktörü artık ortadan kalktı. Bu durumda Azerbaycan tarafı, geçmişin tüm zorluk ve sorunlarına rağmen Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesinden yanadır." diye konuştu.

Bayramov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir yıl önce Ermenistan'a "Barış imzalamaya hazırız" mesajı verdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bir yıla yakın süredir Ermenistan tarafından bizim teklifimize herhangi bir karşılık verilmemiştir. Azerbaycan tarafı iyi niyetini göstermek için, bu yakınlarda Ermenistan'a yeni bir teklifte bulundu. Teklif, Ermenistan kendinin hali hazırda ateşkes üzerinde çalışmaya hazır olmadığını düşünüyorsa, ateşkes konusu büyük kapsamlı bir belge olabilir çünkü... Biz Ermenistan tarafına, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini özünde ihtiva eden bazı temel ilkeler önerdik. Devletler arası ilişkilerin düzenlenmesine dair temel ilkelere ve geleneklere uygun görüş bildirdik ve bunu teyit ettik. Dedik ki, 'Bazı ilkeler temelinde ilişkileri geliştirmeye hazırız.' Ermenistan'ın bunlara bakıp görüşünü bildirmelidir. Ermenistan samimi bir şekilde münasebetlerin normalleşmesini istiyorsa, bu onlar için çok güzel bir fırsattır. Yakın zamanda Ermenistan'ın yanıtı belli olacak ve bundan sonra buna uygun adımları tabii biz atacağız."

Bir sayfalık belgede 5 temel ilke

Bayramov, teklifin yakın zamanda iletildiğini belirterek, "Bir sayfalık belge. Temel ilkeler belirlendi ve bu ilkeler teklif edildi. Ermenistan tarafının ilişkilerin normalleşmesini istiyorsa onlar bu teklife yaklaşımlarını hemen bildirmeli. Yalnız şunu belirtmeliyim ki o belgede kayda geçen ilkelerin hepsi, uluslararası ilişkilere dair ilkelerdir, orada hiç bir olağan dışı yorum yoktur." ifadesini kullandı.

Azerbaycan tarafından defalarca altı çizilen, iki ülke arasında sınırların belirlenmesi konusunun da bu teklifler arasında olduğunu söyleyen Bayramov, Azerbaycan tarafının bu meselelerin çözülmesini teklif ettiğini ama Ermenistan'ın hep önkoşullar ileri sürdüğünü belirtti.

Bayramov, sürecin başlatılması için önkoşulların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "İki taraflı bir iş birliği grubu kurulmalı ve bu grup çalışmalarına başlamalıdır." diye konuştu.

Azerbaycan'ın Ermenistan'a yaptığı teklife ilişkin Bayramov, "Beş ana madde var. Görüşlerimiz beş maddede listelendi." dedi.

Bayramov, Ermenistan'a bir yıl kadar önce yaptıkları teklifin yanıtsız kaldığını hatırlatarak, "Şimdi Ermenistan tarafının ne kadar samimi olduğunu şimdi bu ikinci teklife vereceği cevaba bakarak yakın zamanda göreceğiz." diye konuştu.

Azerbaycan, ilişkilerin normalleşmesi için Ermenistan'a 5 maddelik yeni teklif sundu
Azerbaycan, ilişkilerin normalleşmesi için Ermenistan'a 5 maddelik yeni teklif sundu
Azerbaycan, ilişkilerin normalleşmesi için Ermenistan'a 5 maddelik yeni teklif sundu
Azerbaycan, ilişkilerin normalleşmesi için Ermenistan'a 5 maddelik yeni teklif sundu

YORUMLAR
500
Azerbaycan'dan Ermenistan yönetimine 5 maddelik yeni teklif Azerbaycan'dan Ermenistan yönetimine 5 maddelik yeni teklif

Antalya Diplomasi Forumu, Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan, ilişkilerin normalleşmesi için Ermenistan'a 5 maddelik yeni teklif sundu - Son Dakika


Son Dakika
01:11 2 polisimizi şehit eden zanlının ailesi konuştu: Ekipleri husumetli oldukları aşiretten zannetmiş
01:09 Esra Ersoy hakkında yakalama kararı! 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan 10 yıl 1 ay hapis cezası verildi
01:00 Aktif siyasete dönüyor! Tansu Çiller'in partisinin yeni ismi belli oldu
00:55 Beşiktaş için tarihi fırsat! Hindistan takımı Modammedan Sporting işbirliği için geliyor
00:28 Türkiye Kiev Büyükelçiliği'nin taşınması esnasında çekilen görüntü herkesi duygulandırdı
23:54 Dünya devi bu hale geldi! Chelsea takım otobüsüne yakıt bile alamıyor
23:53 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye çağrı: Tüm NATO müttefiklerinin yaptırımlara destek vermeli
23:45 Sahne kıyafeti yüzünden eleştirilen Gülşen, boşanma iddialarına yanıt verdi: Bildiğim gibi yapmaya da devam edeceğim
23:23 Değişimiyle şaşırttı! İşte Burcu Biricik'in 11 yıl önceki hali
23:20 Hakemliği bırakma kararı almışlardı! Nihat Özdemir aradı, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler geri geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 04:16:58. #1.12#
SON DAKİKA: Azerbaycan, ilişkilerin normalleşmesi için Ermenistan'a 5 maddelik yeni teklif sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement