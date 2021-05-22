Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 27 Mayıs Perşembe günü Alanya'da hazırlık maçı oynayacağı Azerbaycan'ın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Gianni de Biasi tarafından belirlenen 29 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Emil Balayev (Karabağ), Aydın Bayramov, Mehdi Cennetov (Sumgayıt)

Savunma: Maksim Medvedev, Kara Karayev, Rahil Mammadov, Badavi Hüseynov, Abbas Hüseynov (Karabağ), Anton Krivotsyuk (Neftçi), Şahriyar Aliyev, Azer Salahlı (Keşla), Temkin Helilzade (Sabah), Hojjat Haghverdi, Elvin Badalov (Sumgayıt)

Orta saha: Elvin Cafarguliyev, İsmail İbrahimli, Tural Bayramov (Karabağ), Sertan Taşkın (Zira), Murad Khachayev, Rahim Sadıkov, Vugar Mustafayev (Sumgayıt), Anatoli Nuriyev (Minay-Ukrayna), Aleksey İsayev (Sabah), Emin Mahmudov (Neftçi), Elvin Camalov (Zira)

Forvet: Namık Alaskarov (Neftçi), Ali Ghorbani (Sumgayıt), Ramil Şeydayev (Sabah), Rüstem Ahmedzade (Minay-Ukrayna)