Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, KAEÜ konferansına katıldı Açıklaması - Son Dakika

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, ülkelerinin son 20 yılda çok güçlendiğini bildirdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nden (KAEÜ) yapılan açıklamaya göre, İbrahim, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen "Azerbaycan'ın Haklı Mücadelesi ve Türkiye" konulu konferansa online katıldı.

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı gösterdiği haklı mücadeleye Türkiye'nin tam destek verdiğini vurgulayan İbrahim, "Bu kardeşlik sarsılmaz ve tartışılamaz. Türkiye adil bir şekilde haklının yanında yer aldı. Azerbaycan'ın bu mücadelesi milli bir vatan savaşıdır." ifadelerini kullandı.

Ermenistan ve onu destekleyenlere karşı Azerbaycan'ın eskiden gücünün olmadığını aktaran İbrahim, şöyle devam etti:

"Ulusumuz ve halkımızın artık kendine güveni var. Azerbaycan son 20 yıl içerisinde çok güçlendi, ekonomik olarak çok güç kazandı. Artık profesyonel bir ordusu var. Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklemesinden dolayı batı bizi suçluyor. Bu suç değil çünkü biz Türkiye ile kardeşiz. Biz her zaman 'tek millet iki devlet' diyoruz. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi Türkiye'nin silahlı kuvvetleri dünyanın önde gelen güçlü silahlı kuvvetlerinden biridir. Biz de Türk Silahlı Kuvvetlerine benzeyen güçlü bir silahlı kuvvetler kurmaya çalışıyoruz. Türkiye bize bu konuda da tam destek verdi."

Konferans, Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Sistemi programı ve üniversitenin Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlandı.