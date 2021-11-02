Üye Girişi
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması

02.11.2021 23:43

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yatırımların sadece para kazanma odaklı değil, Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak ve Türkiye'yi Orta Asya'ya bağlayacak yolları inşa etmeye yönelik stratejik yatırımlar olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yatırımların sadece para kazanma odaklı değil, Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak ve Türkiye'yi Orta Asya'ya bağlayacak yolları inşa etmeye yönelik stratejik yatırımlar olduğunu söyledi.

İstanbul'da Türk ve Azerbaycanlı iş adamlarıyla buluşan Mammadov, Türkiye ile Azerbaycan'ın kan ve can kardeş olduğunu belirterek, iki ülke ilişkilerinin dostluk ve kardeşlik temeli üzerinden devam ettiğini söyledi.

Haydar Aliyev'in "Biz bir millet, iki devletiz" Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın derdi, sevinci bizim derdimiz sevincimizdir." sözlerini hatırlatan Mammadov, "Türkiye ile 30 yıldır bağımsız bir devlet olarak ilişki içindeyiz. Türkiye ile kurduğumuz dostluk kesinlikle sözde değil özde bir dostluktur. Bugün Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik, siyasi ve askeri ilişkileri hem dünya için hem de Türk devletleri için örnek teşkil ediyor." diye konuştu.

Mammadov, iki ülkenin karşılıklı yatırımlarla birbirini ekonomik açıdan desteklediğini ve Azerbaycan'ın Türkiye'de 18 milyar 200 milyon dolar yatırım gerçekleştirdiğini anlattı.

İki ülke arasındaki yatırımların sadece para kazanma odaklı olmadığını ifade eden Mammadov, şöyle konuştu:

"Bu yatırımlar, Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak ve Türkiye'yi Orta Asya'ya bağlayacak yolları inşa etmeye yönelik stratejik yatırımlardır. Bu yatırımlar iki ülke halkına yüzyıllarca hizmet edecektir. Yatırımlar aynı zamanda iki ülkenin teknoloji transfer etmesini de sağlayacaktır. Bugün Azerbaycan kurtardığı topraklarda artık yüzlerce kilometre yollar, tüneller ve akıllı köyler ve şehirler inşa ediyor. Bütün bunları Türk şirketleri yapıyor. Azerbaycan'ın harcayacağı her para Türkiye'ye gelmeli."

Mammadov, ekonomik kalkınma sağlanırken iki ülkenin eş zamanlı yatırımlar yapması ve birbirini desteklemesi gerektiğini dile getirdi.

Bakü-Tiflis- Ceyhan boru hattının iki ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Mammadov, petrol ve doğal gaz konusunda yapılan çalışmaların ve ortaklıkların iki ülkenin derin dostluğunun sonucu olduğunu dile getirdi.

Azerbaycan ile Türkiye arasında 15 Haziran 2021 yılında imzalanan Şuşa Beyannamesinin "iki devlet bir millet" bilincini daha çok pekiştirdiğini, iki devleti ekonomik ilişkileri açısından da müttefik konumuna taşıdığını ifade eden Mammadov, "Hem siyasi hem askeri hem de ekonomik olarak bütün haline gelmiş bu iki devletin arasına girmek artık mümkün değil." dedi.

Türkiye- Azerbaycan İş Adamları Birliği'nin (TAİB) iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler için önemli bir görev üstlendiğini belirten Mammadov, Azerbaycanlı ve Türk iş adamlarının yatırımlar konusunda daha heyecanlı davranmaları ve üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması

Togo Cumhuriyeti, Azerbaycan, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçeli taraftarın tepkisini toplayan ayrıntı! Rıdvan Dilmen sosyal medyadan çağrı yaptı 00:40 Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçeli taraftarın tepkisini toplayan ayrıntı! Rıdvan Dilmen sosyal medyadan çağrı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'yle ilgili sözlerine Doğu Perinçek'ten tepki: Hayretle karşıladım, çok yanlış 00:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'yle ilgili sözlerine Doğu Perinçek'ten tepki: Hayretle karşıladım, çok yanlış Barcelona istediğine kavuşuyor! Teknik direktörlük için Xavi ile her konuda anlaşmaya varıldı 00:05 Barcelona istediğine kavuşuyor! Teknik direktörlük için Xavi ile her konuda anlaşmaya varıldı
CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt 22:30 CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt İtalyan basınından dikkat çeken Erdoğan yorumu: Zirvenin kazananı oldu 22:14 İtalyan basınından dikkat çeken Erdoğan yorumu: Zirvenin kazananı oldu Üç Kuruş'ta Leyla, dans performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı 18:25 Üç Kuruş'ta Leyla, dans performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı
70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı 17:38 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak 16:15 AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak

Son Dakika Haberleri
01:07 Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş açıklaması: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz
00:40 Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçeli taraftarın tepkisini toplayan ayrıntı! Rıdvan Dilmen sosyal medyadan çağrı yaptı
00:35 Sevgilisine aldığı doğum günü hediyesi şaşkınlık yarattı! Derya Uluğ, çok konuşulan fiyat hakkında: O bunu hak ediyor
00:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'yle ilgili sözlerine Doğu Perinçek'ten tepki: Hayretle karşıladım, çok yanlış
00:20 İsrail Büyükelçiliği'nden skandal yaratacak Türkiye paylaşımı! F-35 görüşmeleriyle alay ettiler
00:10 Hollanda salgında eski önlemlere geri döndü, maske ve mesafe kuralı sıkılaştırarak geri getirildi
00:06 92 yaşında koronayı yendi ama vücudunun şimdiki hali ailesini korkutuyor
00:05 Barcelona istediğine kavuşuyor! Teknik direktörlük için Xavi ile her konuda anlaşmaya varıldı
23:22 Cem Yılmaz ve Enver Aysever sosyal medyada birbirlerine girdi! Birbirlerine söylemedikleri kalmadı
23:19 Sporting maçı öncesi Ahmet Nur Çebi'den zehir zemberek sözler! Cüneyt Çakır ve Galatasaray'a büyük tepki
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş açıklaması: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş açıklaması: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
01:08
Sevgilisine aldığı doğum günü hediyesi şaşkınlık yarattı! Derya Uluğ, çok konuşulan fiyat hakkında: O bunu hak ediyor Sevgilisine aldığı doğum günü hediyesi şaşkınlık yarattı! Derya Uluğ, çok konuşulan fiyat hakkında: O bunu hak ediyor         
00:36
İsrail Büyükelçiliği'nden skandal yaratacak Türkiye paylaşımı! F-35 görüşmeleriyle alay ettiler İsrail Büyükelçiliği'nden skandal yaratacak Türkiye paylaşımı! F-35 görüşmeleriyle alay ettiler         
00:20
Cem Yılmaz ve Enver Aysever sosyal medyada birbirlerine girdi! Birbirlerine söylemedikleri kalmadı Cem Yılmaz ve Enver Aysever sosyal medyada birbirlerine girdi! Birbirlerine söylemedikleri kalmadı         
23:23
Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu         
22:15
Türkiye'ye S-400 yüzünden yaptırım uygulayan ABD, Hindistan için muafiyet istiyor Türkiye'ye S-400 yüzünden yaptırım uygulayan ABD, Hindistan için muafiyet istiyor         
21:43
Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi         
18:05
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı         
17:21
Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor         
15:59
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı         
15:04
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Rus medyası Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi         
13:51
Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş         
13:42
Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur         
11:50
Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu! Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu!         
10:24
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 01:17:20. #1.11#
SON DAKİKA: Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement