Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov, EXPO 2023 için Kahramanmaraş'ta Açıklaması - Son Dakika
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Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov, EXPO 2023 için Kahramanmaraş'ta Açıklaması

03.08.2022 11:13
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov, EXPO 2023 için Kahramanmaraş'ta Açıklaması

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, EXPO 2023'e hazırlanan Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, EXPO 2023'e hazırlanan Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu.

Onikişubat Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mammadov kentteki ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'i makamında ziyaret etti.

Daha sonra Mahçiçek ile 23 Nisan-31 Ekim 2023'te Onikişubat ilçesinde düzenlenecek EXPO 2023 rekreasyon alanına geçen Mammadov, çalışmaları inceledi.

Başkan Mahçiçek'ten bilgi alan Büyükelçi Mammadov ve beraberindekiler, daha sonra EXPO 2023 tanıtım filmini izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükelçi Mammadov, Kahramanmaraş'ta bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

EXPO 2023'ün Türkiye, Azerbaycan ve Kahramanmaraş için değerli olacağını anlatan Mammadov, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta olmak ve EXPO 2023'ü gözlerimle görebilmek çok önemliydi. Azerbaycan'a kendi gördüğüm gözle anlatacağım burayı. Türkiye'nin her bir değeri, Azerbaycan'ın da değeridir. Eminim ki bu EXPO'da Türkiye, Azerbaycan ve Kahramanmaraş için değerli olacaktır. Hem Kahramanmaraş'ın hem de fuara katılacak diğer ülkelerin değerleri sergilenecek. Çok uzun zamanlı bir çalışma ve özellikle ekonomik olarak çok büyük katkılar sağlayacaktır. Çok değerlidir, zahmetlidir ve masraflıdır ama bu ileriye bakabilmek için önemli bir projedir. İnşallah Azerbaycan'da bu güzel projeye katkı sağlayacak, daha da güzelleştirmek için elinden geleni yapacaktır."

Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de büyükelçi nezdinde tüm Azerbaycan halkını EXPO 2023'e davet etti.

EXPO 2023 organizasyonunun Kahramanmaraş'ın uluslararası arenada tanınırlığını artıracağını, kentin turizmine önemli katkı sağlayacağını belirten Mahçiçek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"EXPO 2023'e çok farklı projeler yerleştirdik. Proje içerisinde uğur böceği ve kelebek bahçemiz var ki her sene yüz binlerce insanın ziyaret edip görebileceği bir alan. Kentimizin tanıtım sorununu da EXPO 2023 ile aşacağız. Alanımıza 250 tane hobi evi yaptık, sürekli kullanılıyor. 70 bin metrekare büyüklüğünde bir havuz yaptık, üstünde kayıklarla gezinti yapılabilecek. Her yıl çok ciddi ilgi olacak. Kahramanmaraş'ın özel ürünlerinin tanıtılıp satılabileceği Arasta Çarşı'sı yaptık. Türkiye'nin en önemli kongre merkezini kazandıracağız. Bundan sonraki projemiz de inşallah bir şehir müzesi kurmak. İnşallah her yıl Kahramanmaraş'ımızı en az bir milyon kişinin ziyaret etmesini sağlamış olacağız. Aksi halde Kahramanmaraş'ın her şeyi var diyoruz ama maalesef ziyaretçi ve tanıtım bakımından çok eksiğiz. Bu sorunu da uluslararası bir projeyi başarıyla yaparak çözeceğiz. EXPO hem ulusal hem de uluslararası düzeyde katılımların olacağı, Kahramanmaraş'taki güzelliklerin teşhir edileceği bir alan. Dolayısıyla bu alanımızda Azerbaycan'ı da görmekten mutlu olacağız."

Mammadov, kentteki ziyaretleri kapsamında Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu'nu da ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Azerbaycan, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov, EXPO 2023 için Kahramanmaraş'ta Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov, EXPO 2023 için Kahramanmaraş'ta Açıklaması - Son Dakika
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