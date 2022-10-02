Azerbaycan'dan Kerkük'teki ilkokul öğrencilerine çanta ve kırtasiye desteği

Azerbaycan'ın Bağdat Büyükelçisi Nesir Memedov, Kerkük'te Türkçe eğitim veren ilkokulun öğrencilerine çanta ve kırtasiye yardımında bulundu.

Büyükelçisi Memedov, kentte Türkçe eğitim veren Fuzuli İlkokulu'nu ziyaret etti. Kerkük'e ve Fuzuli İlkokulu'na son bir yılda ikinci kez geldiğini aktaran Memedov, bundan çok mutlu olduğunu söyledi.

Burada Türkçe eğitim gören öğrencilere destek olmak istediklerini ifade eden Memedov, bu çerçevede okula yeni kayıt yaptıran 120 öğrenciye çanta ve kırtasiye yardımında bulunduklarını belirtti.

"Öğrenciler geleceğin garantisidir" diyen Memedov, bölgede başlayan yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar diledi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan da Büyükelçi Memedov'un ikinci kez Kerkük'e gerçekleştirdiği ziyaretten ve okula verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özellikle 2003'ten sonra ülke genelinde Türkçe eğitim veren okulların açıldığına değinen Turan, Türkmenlerin yoğunlukla yaşadıkları bölgelerde açılan Türkçe eğitim veren okullara desteğin devam etmesi ve eğitim kalitesinin yükseltilmesinin önemine vurgu yaptı.