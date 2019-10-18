Azerbaycan'ın bağımsızlığına kavuşmasının 28. yıl dönümü kutlandı

Azerbaycan'da bağımsızlığın ilan edilmesinin 28. yıl dönümü kutlanıyor.



28 Mayıs 1918'de Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Milli Şura tarafından bağımsızlık ilan edilen, 2 yıllık kısa dönemden sonra Sovyetler Birliği tarafından işgal edilen Azerbaycan, 18 Ekim 1991'de tarih sahnesinde yeniden bağımsız devlet olarak yerini aldı.