Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'ın bağımsızlığına kavuşmasının 28. yıl dönümü kutlandı
Son Dakika Dünya Azerbaycan'ın bağımsızlığına kavuşmasının 28. yıl dönümü kutlandı

Azerbaycan'ın bağımsızlığına kavuşmasının 28. yıl dönümü kutlandı

1 saat önce

Azerbaycan'da bağımsızlığın ilan edilmesinin 28. yıl dönümü kutlanıyor.

Azerbaycan'ın bağımsızlığına kavuşmasının 28. yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Azerbaycan'da bağımsızlığın ilan edilmesinin 28. yıl dönümü kutlanıyor.


28 Mayıs 1918'de Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Milli Şura tarafından bağımsızlık ilan edilen, 2 yıllık kısa dönemden sonra Sovyetler Birliği tarafından işgal edilen Azerbaycan, 18 Ekim 1991'de tarih sahnesinde yeniden bağımsız devlet olarak yerini aldı.

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Azerbaycan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:12 
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