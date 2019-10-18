Azerbaycan'ın bağımsızlığına kavuşmasının 28. yıl dönümü kutlandı
1 saat önce
Azerbaycan'da bağımsızlığın ilan edilmesinin 28. yıl dönümü kutlanıyor.
Azerbaycan'da bağımsızlığın ilan edilmesinin 28. yıl dönümü kutlanıyor.
28 Mayıs 1918'de Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Milli Şura tarafından bağımsızlık ilan edilen, 2 yıllık kısa dönemden sonra Sovyetler Birliği tarafından işgal edilen Azerbaycan, 18 Ekim 1991'de tarih sahnesinde yeniden bağımsız devlet olarak yerini aldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:12
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